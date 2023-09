Benfica reconhece "irregularidades" no andebol: processo de inquérito instaurado e dois funcionários afastados

O Benfica reconheceu em comunicado ter conhecimento das irregularidades reveladas por Record na sua secção de andebol e revelou ter já aberto processos de inquérito a dois funcionários e ter dispensado outros dois elementos (sem adiantar as suas identidades). No mesmo comunicado, o clube da Luz refere que não fará qualquer comentário adicional sobre o tema.1 – O Sport Lisboa e Benfica tomou conhecimento de irregularidades praticadas na secção de andebol profissional.2 – Após tomada de conhecimento dessas irregularidades, o Sport Lisboa e Benfica decidiu instaurar processos de inquérito a dois funcionários do Clube e dispensou outros dois elementos que prestavam serviços à secção.3 – É falso que exista qualquer saco azul no Sport Lisboa e Benfica e, como tal, é falso que exista um saco azul com a intenção de financiar um pretenso esquema paralelo de pagamentos.4 – Atendendo aos processos em curso e para proteger os direitos de todos os envolvidos, o Sport Lisboa e Benfica não fará mais comentários sobre o assunto.