Benfica recusa 17 milhões de euros mais 1 M€ em bónus por Morato

O Benfica recusou nova proposta do Fulham pelo defesa-central Morato. Depois de terem oferecido 12 M€ pelo brasileiro, os ingleses treinados por Marco Silva subiram a parada para os 15 M€ e agora voltaram a melhorar a proposta: 17 M€ mais 1 M€ em bónus. Contudo, a SAD dos encarnados voltou a recusar e não fez qualquer contraproposta, ou seja, não fixou qualquer preço a partir do qual aceita negociar.Roger Schmidt aprecia as qualidades de Morato, que é o único central canhoto do plantel, e não admite abrir mão do brasileiro que é o terceiro na hierarquia para a posição, atrás de Otamendi e António Silva. A capacidade de sair a jogar é um trunfo do brasileiro, que foi titular no primeiro particular da pré-temporada, frente ao Southampton, fazendo dupla com Lucas Veríssimo.