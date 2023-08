Benfica regressa aos treinos com Vlachodimos presente

Após gozar folga domingo e segunda, o Benfica regressou esta terça-feira ao trabalho, dia de reencontro entre Vlachodimos e Roger Schmidt. O guarda-redes entrou cedo no Seixal, num ambiente de total tranquilidade sem adeptos à porta do centro de treinos.Vlachodimos foi dos primeiros a chegar, tomou o pequeno almoço, fez trabalho de ginásio e depois subiu ao relvado, treinando normalmente.Depois de Vlachodimos, entraram no Seixal Jurásek, Florentino, Neres, João Mário, Cabral, Musa, Ristic, Di María, Otamendi, Kökçü e Rafa.Face ao episódio com Roger Schmidt, a saída de Vlachodimos está em cima da mesa. Fabrizio Romano, especializado em transferências, garantiu que o Manchester United está interessado e já conhece as condições para haver acordo. O Ajax também é uma possibilidade.Notícia atuliazada às 11h23.