Benfica rescinde contrato com Gabriel

O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo para a desvinculação contratual com Gabriel. Obrigado e felicidades para o futuro! ? pic.twitter.com/fAuPXkOvYz — SL Benfica (@SLBenfica) January 18, 2024

Gabriel já não é jogador do Benfica. O clube da Luz anunciou que rescindiu contrato com o médio, que desde 2021 esteve cedido a dois emblemas. Depois de representar o Al-Gharafa, o jogador rumou ao Brasil, onde esteve ao serviço do Botafogo. Agora, tudo indica que venha a ser jogador do Fluminense.Com contrato até ao verão, o clube da Luz decidiu já desvincular-se do médio, de 30 anos, que é agora um jogador livre para assinar por quem quiser. Recorde-se que ao serviço do Benfica, clube a que chegou no verão de 2018, o jogador um título de campeão nacional e uma Supertaça Cândido de Oliveira. Pelas águias, completou 100 partidas oficiais e apontou cinco golos."O Benfica e o jogador Gabriel acertaram, por mútuo acordo, a desvinculação contratual, terminando uma ligação iniciada na época 2018/19. O médio chegou ao Benfica proveniente dos espanhóis do Leganés, tendo contabilizado 100 jogos oficiais de águia ao peito, dos quais resultaram cinco golos em mais de 6500 minutos disputados. Gabriel contribuiu para a conquista do Campeonato Nacional de 2018/19 e da Supertaça de 2019.Em setembro de 2021, o jogador brasileiro foi emprestado aos qataris do Al-Gharafa e, um ano volvido, foi novamente cedido, desta feita aos brasileiros do Botafogo.O Benfica deseja as maiores felicidades a Gabriel para esta nova fase da sua carreira", pode ler-se.