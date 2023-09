Benfica revela conclusões da auditoria: «Não foi identificada qualquer situação em que a SAD tenha sido lesada»

O vice-presidente do Benfica, Sílvio Cervan, anunciou que "não foi identificada qualquer situação em que a SAD tenha sido lesada por qualquer dos seus representantes" na auditoria forense. Durante a Assembleia-Geral do clube, o dirigente revelou o próximo passo. "Mas a SAD tomou a iniciativa de entregar o relatório final da auditoria forense quer aos órgãos sociais do Benfica, quer ao Ministério Público", frisou.Sílvio Cervan frisou que "a redacção do relatório final, embora embrionária, está determinada" e que "vai ser cumprido o prazo pedido pelo presidente do Benfica." Assim, apontou a datas. "Na próxima semana teremos os relatórios finais", garantiu.De resto, o dirigente enumerou aquilo que foi analisado. "Para se ter a noção da dimensão do que estava, foram analisados 611 contratos, 2.349 recibos de vencimentos, 5.526 registos contabilísticos, 260 conclusões parcelares, 119 comissões e foram pedidas 735 estatísticas e 5.174 evidências. Isto é para se perceber a dimensão da conclusão que aí vem", sustentou.Ainda assim, Cervan deixou um reparo. "Houve um conjunto muito grande de mecanismos que podem e devem ser melhorados", lembrou.