Benfica SAD pagou 1,167 M€ à administração em 2022/23

As remunerações dos elementos da administração da Benfica SAD no exercício de 2022/23 ascenderam a um total de 1,167 M€. Segundo o Relatório e Contas divulgado nesta quinta-feira, Domingos Soares de Oliveira foi o mais bem pago tendo auferido 580 mil euros (350 mil em verbas fixas e 230 mil em variáveis). Além do Co-CEO da SAD, também Lourenço Pereira Coelho teve direito a um bónus. O homem forte do futebol dos encarnados levou para casa 402 mil euros (242 mil fixos e 160 mil em variáveis).Quanto a Pires Andrade ganhou 53 mil euros, enquanto Maria Gabriela Rodrigues e Rosário Pinto Correia auferiram 51 mil euros casa. Por fim, Rita Sampaio Nunes teve direito a receber 30 mil euros.