Benfica segura extremo de 18 anos: «Quero chegar à equipa principal»

O Benfica anunciou este sábado a renovação do contrato de Kyanno Silva, extremo de 18 anos que está a fazer a sua terceira época ao serviço dos encarnados.



"Estou muito feliz por renovar contrato com o Benfica, é um clube enorme. A experiência está a ser muito boa, fui bem recebido pelos meus colegas, tenho crescido como jogador e estou muito contente por poder jogar mais anos no clube", afirmou o jogador - que chegou à Luz em 2021/22, proveniente do Sparta Roterdão, da Holanda -, em declarações à BTV.



Kyanno Silva esteve em 35 jogos e marcou oito golos ao serviço pelos juniores em 2022/23. Já na esta época soma 15 jogos (11 na Liga Revelação e quatro na Youth League) e dois golos (um em cada uma das provas).



"Nos sub-23 vamos tentar ganhar a Liga Revelação. No plano individual, quero fazer muitos golos pela minha equipa e, um dia, chegar à equipa principal", revelou o extremo, que tem dupla nacionalidade e é internacional pelas seleções jovens da Holanda.