Benfica sobe a proposta para antecipar chegada de Rollheiser

O Benfica está a tentar antecipar a chegada de Benjamin Rollheiser, atacante de 23 anos do Estudiantes de La Plata, e nesse sentido terá subido a oferta para 9,5 milhões de euros por 90% do passe do jogador. A informação é veiculada no X pelo jornalista argentino César Luis Merlo, que garante haver uma forte possibilidade de o acordo ficar selado nas próximas horas e o jogador viajar já para a Luz e não apenas no verão conforme estava inicialmente planeado.O presidente do clube de Buenos Aires, Martín Gorostegui, afirmou recentemente que ainda decorriam negociações para definir o timing da transferência. "Estamos a conversar, não chegámos ainda a uma conclusão, mas a ideia é que ele fique até 30 de junho", disse na apresentação de Enzo Pérez como jogador do Estudiantes. Esta antecipação por parte do Benfica indicia claramente que algum jogador ofensivo do plantel irá sair e por isso o argentino vem já trabalhar às ordens de Roger Schmidt, de modo a não enfraquecer o grupo em termos de opções.Em 2023, Rollheiser marcou 12 golos e fez sete assistências em 57 jogos com a camisola do Estudiantes.