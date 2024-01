Benfica soma mais de 10 mil euros de multa

O Benfica foi multado em 10.659 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF, na sequência da partida com o Rio Ave. Grande parte deste valor tem como causa o comportamento incorreto dos adeptos, nomeadamente, no que diz respeito ao uso de pirotecnia.Várias tochas, petardos e potes de fumo foram lançados por adeptos localizados em zonas destinadas a benfiquistas e o órgão disciplinar não poupou as águias e aplicou uma multa de 8925 euros. As águias terão ainda pagar uma multa de 1.734 euros, mas neste caso relativa ao atraso no reinício do encontro, no segundo tempo, no que, no referido comunicado, fica vincado que é uma reincidência."A segunda parte começou 5 minutos atrasada devido ao atraso da equipa A [Benfica], sem que nenhuma justificação tivesse sido apresentada", ficou anotado, de acordo com o documento do Conselho de Disciplina, no Relatório do Árbitro [Iancu Vasilica] e do Delegado da LPFP.