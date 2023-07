Benfica tem de ganhar ao Celta de Vigo para conquistar Troféu do Algarve

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica tem de ganhar ao Celta Vigo esta sexta-feira, para poder revalidar a vitória no triangular algarvio. O campeão nacional e a formação galega somam três pontos, porque derrotaram o Al Nassr, mas o Celta tem melhor diferença de golos (5-0 e 4-1). Por isso, ao conjunto de Rafa Benitez basta empatar para erguer o troféu no Estádio Algarve.





Os penáltis servem apenas para desempatar se esgotarem os critérios anteriores. Nesse capítulo, Celta empatou 4-4 e o Benfica 5-5. Certo é o último do Al Nassr, agora orientado por Luís Castro, com zero pontos.