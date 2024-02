Benfica tem promessa do Hamburgo na mira: 'Bild' avança interesse em Karim Coulibaly

O Benfica é um dos clubes interessados em Karim Coulibaly, central de 16 anos do Hamburgo, de acordo com o 'Bild'. Rotulado como uma grande promessa do clube, o defesa termina contrato em junho e tem sido figura de destaque na equipa de sub-17 do clube alemão, mas também já fez 3 aparições nos sub-19.O jovem até já festejou recentemente em Portugal, tendo em conta que conquistou o Torneio do Algarve pelos sub-17 da Alemanha.No entanto, o Benfica tem concorrência à vista. De acordo com o jornal alemão, Werder Bremen, Wolfsburgo, Schalke 04, Union Berlin e Hoffenheim estão interessados em contratar o defesa, que, fora da Alemanha, também atrai o Sevilha e o Toulouse. De resto, o Hamburgo também ainda sonha em conseguir renovar o contrato do jovem, descrito como um jogador "rápido" e "forte fisicamente."