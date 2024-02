Benfica-Toulouse, 2-1: o duelo em 5 factos

O Benfica triunfou () na receção ao Toulouse, ficando assim em vantagem para a 2.ª mão do playoff da Liga Europa. Entre os muitos pontos de análise, a Goalpoint decidiu destacar os seguintes dados estatísticos:O Benfica voltou a ter muita bola na área (36 ações) e tentou muitos remates (27), mas mostrou também, novamente, pouco acerto, com apenas cinco disparos enquadrados entre os quais… os dois penáltis de Di María.Mais um jogo para os críticos a "olho" de Orkun Kökçü analisarem. O médio ofereceu nada menos do que sete passes para remate aos colegas e ainda conquistou 6 faltas, igualando em ambos os casos máximos desta edição da Liga Europa.Dizem que não defende, mas o Benfica só ataca com ele: Di María esteve na origem de 12 dos 27 remates do Benfica, ao tentar 7 e ao oferecer outros 5, voltando a mostar o quão o Benfica depende dele, sobretudo em noites mais "cinzentas"-Yann Gboho bem tentou desequlibrar (10 dribles tentados), mas perdeu 15 dos 25 duelos que travou com os encarnados, com António Silva e Aursnes a vencerem 4 cada.Jogue o Benfica mais ou menos… João Neves trabalha sempre muito. O jovem médio venceu 14 dos 18 duelos que travou (máximo do jogo), com 6 ações defensivas no meio-campo adversário.