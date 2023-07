O Benfica vai participar no Torneio de Verão do Varzim, nos dias 22 e 23 de julho, com uma equipa maioritariamente composta por jogadores da formação B. Isto porque o plantel principal vai estar no Algarve nos dias 20 e 21 onde vai disputar duas partidas de preparação – o Al-Nassr de Ronaldo deve ser um dos adversários.Os encarnados defrontam o Varzim, enquanto V. Guimarães e Boavista disputam a outra meia-final do torneio de pré-época.