Benfica viaja amanhã para a Áustria

A comitiva encarnada parte amanhã para a Áustria, onde na terça-feira defrontará o Salzburgo na derradeira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. O Benfica, que treina hoje de manhã no Seixal, ocupa o último lugar, com apenas um ponto, mas ainda procura seguir para a Liga Europa. Para tal, terá de derrotar os austríacos por dois golos de diferença.Antes da receção ao Benfica, o Salzburgo venceu ontem em Viena, graças ao golo do defesa Piatkowski , segurando a liderança da liga antes da pausa de inverno. Foi o 24º jogo fora sem perder. "Que nos inspire dê confiança para terça-feira", disse o treinador, Gerhard Struber.