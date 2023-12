E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica voltou este domingo a visar a arbitragem deixando críticas à atuação de António Nobre e do VAR Rui Costa no Famalicão-FC Porto (0-3) de ontem."Assinala-se, uma vez mais, que a unanimidade da crítica aponta para a existência de um penálti perdoado ao FC Porto. Uma vez mais, árbitro e VAR decidiram em sentido contrário. É já o terceiro penálti não assinalado neste campeonato contra o FC Porto, com crítica unânime para a inação de árbitro e VAR. Fica o registo e a exigência de rigor para uma Liga que quer ser referência", pode ler-se na newsletter diária dos encarnados.