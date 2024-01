Benfica volta à carga: «Atitude de Taynan não pode ser tolerada nem relativizada»

O Benfica voltou a abordar a polémica da final da Taça da Liga de futsal, agora na sua newsletter diária. Os encarnados lembram que já pediram a repetição do encontro com o Sporting e condenam a "atitude de Taynan"."A final da Taça da Liga de futsal foi marcada pela polémica, justificando o pedido de repetição do encontro. A atitude de Taynan, jogador do Sporting, não pode ser tolerada nem relativizada, a bem da modalidade", destaca o clube da Luz."O Sport Lisboa e Benfica condena a atitude do jogador do Sporting, Taynan, que na condição de substituto invadiu o campo e interrompeu uma jogada perigosa, manifesta publicamente a revolta pela decisão da equipa de arbitragem face ao sucedido e exige a repetição do jogo", adiantam, ainda, as águias.