Benfica volta ao trabalho com Bah, Kökçü e Bernat recuperados

O Benfica regressou esta sexta-feira aos treinos após quatro dias de folga e Roger Schmidt teve boas notícias. O técnico alemão esteve com 17 jogadores no Seixal, sendo que Bah, Kökçü e Bernat já integraram os trabalhos depois de algum tempo afastados devido a lesões. Ao que tudo indica, os três poderão estar aptos tendo em vista o próximo jogo dos encarnados, dia 25, para a Taça de Portugal, com o vencedor do Camacha-Famalicão de sábado.Quem também já esteve no Benfica Campus foi o avançado Petar Musa, que foi dispensado da seleção da Croácia (que prepara os embates com Letónia e Arménia) devido a uma gestão de esforço. Igualmente presente esteve David Neres, que já deu início à recuperação após a artroscopia ao joelho esquerdo a que foi submetido esta semana, em Lyon, e que o manterá afastado dos relvados até ao próximo ano.