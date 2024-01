Benfiquistas elegem canto olímpico de Di María como o golo do mês de dezembro

Os benfiquistas elegeram o canto olímpico de Di María como o melhor dos 12 golos das águias em dezembro, numa votação promovida pelo clube.O extremo argentino protagonizou esse lance aos 32 minutos do jogo frente ao RB Salzburgo, na Áustria, no dia 12, para a 6ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. O golo deu início à vitória por 3-1 (veja aqui), que permitiu aos encarnados assegurarem uma vaga na Liga Europa.Di María é, de resto, o melhor marcador do Benfica com 9 remates certeiros, a par de Rafa.