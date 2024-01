Benjamín Rollheiser: «Estou mais do que feliz por poder estrear-me com esta camisola!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Benjamín Rollheiser (@benjarollheiser)

No final do Estrela da Amadora-Benfica (), Benjamín Rollheiser, que entrou aos 87 minutos para o lugar de Di María, mostrou-se realizado por ter cumprido a estreia pelo clube da Luz."Estou mais do que feliz por poder estrear-me com esta camisola! Gostaria de agradecer a todas as pessoas que me ajudaram a realizar este sonho. Grande vitória para toda a equipa, continuamos para mais, todos juntos", pode ler-se na publicação do extremo argentino no Instagram, que contou com comentários de alguns colegas."Vamos com essa canhota", escreveu Otamendi, sendo que Di María também não fez vista grossa à publicação e comentou com cinco emojis (quatro aplausos e um coração). Também Prestianni, reforço dos encarnados que deve ser oficializado na quarta-feira, dia em que festeja o 18.º aniversário, deu alento ao colega e compatriota ao deixar a palavra "craque", acompanhada por um amoji de uma chama.