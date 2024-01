Benjamín Rollheiser partilha frases inspiracionais antes de rumar ao Benfica

Benjamín Rollheiser está a caminho do Benfica. O médio, de 23 anos, que deve chegar a Portugal esta sexta-feira, partilhou no Instagram algumas frases inspiracionais da autoria do coach mexicano Rafa Sansores Majul."Quantas vezes chegaste a acreditar que não havia outra oportunidade e ela aconteceu? Quantas vezes acreditaste que a porta se tinha fechado e ela se abriu? Quantas vezes acreditaste que o comboio tinha passado e ele chegou no momento perfeito? Persiste, porque as coisas boas levam tempo e, mesmo que não vejas o resultado hoje, ele chegará".Recorde-se que o Benfica pagará ao Estudiantes 9,5 milhões de euros por 90% do passe do extremo argentino.