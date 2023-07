"Bento não sai", garante diretor-executivo do Athletico Paranaense

Alexandre Mattos, diretor-executivo do Athletico Paranaense, reforçou que Bento vai continuar no clube brasileiro. "Esquece, Bento não sai", afirmou, a, pouco depois do triunfo da formação de Curitiba diante do Bahia, de Renato Paiva, com o guarda-redes desejado pelo Benfica em campo.Como o nosso jornal adiantou ontem, a SAD encarnada subiu a parada para os 12 milhões de euros, verba que continua a não convencer o Athletico.Mattos, de resto, não confirmou qualquer encontro com Rui Pedro Baz, que se deslocou ao Brasil para fechar a contratação de Bento, nem a nova proposta das águias. "Não falei com ninguém", assinalou.