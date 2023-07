Bento vai ser o capitão frente ao Fortaleza e adeptos do Benfica reagem nas redes

O Athletico Paranaense divulgou este domingo que Bento, guarda-redes brasileiro que está no radar do Benfica neste mercado de transferências, irá vestir a braçadeira de capitão no duelo desta noite (22h30) frente ao Fortaleza, a contar para a 14.ª jornada do campeonato brasileiro.O guardião partilhou a publicação feita pelo clube para informar sobre esta alteração na braçadeira e viu a sua página oficial do Twitter ficar inundada com comentários de adeptos benfiquistas. "Vem para o Benfica", "Estás à espera de quê para vires agarrar o 39?" e "Estamos à tua espera Bento" são alguns dos comentários que surgem em resposta à publicação do guarda-redes.