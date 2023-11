Bernardo Silva e a saída do Benfica: «Se um grupo de quatro ou cinco pessoas percebesse de futebol...»

Destaque por tudo o que conquistou pelo Manchester City na última temporada (Premier League, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões), Bernardo Silva, recém-eleito pela revista 'France Football' como o melhor jogador português de 2023 com um 9.º lugar na Bola de Ouro deste ano, concedeu uma entrevista exclusiva ao 'Primeira Pessoa' da RTP.





Em conversa com a jornalista Fátima Campos Ferreira, o internacional português recordou o momento da sua saída do Benfica para o Monaco, a troco de 15 milhões de euros, apontando o dedo ao antigo presidente do clube, Luís Filipe Vieira, e ainda a "um grupo de quatro ou cinco pessoas que, se percebessem de futebol, diria eu, que tinham visto as coisas de outra forma.""Uma vez na formação do Benfica disseram-me que 'filho de doutor não dá jogador'. Eu levei um bocadinho a peito e fiz tudo para que desse."

A sua venda é, provavelmente, o pior negócio do Benfica de todos os tempos...

"É aí que vem um bocadinho a minha tristeza porque eu achei que o clube poderia ter-me segurado de outra forma."

É uma crítica explícita ao Luís Filipe Vieira?

"Não só, mas a um grupo de quatro ou cinco pessoas que, se percebessem de futebol, diria eu, que tinham visto as coisas de outra forma."

Voltar ao Benfica é para si um dado assente?

"Eu quero. Se na altura o clube me quiser, obviamente que as coisas vão acontecer."

E se for o FC Porto ou o Sporting a contratarem-no?

"Era incapaz de jogar no FC Porto ou no Sporting, não vai acontecer."



Título por Portugal

"Uma das falhas da minha carreira é nunca ter conseguido ajudar Portugal num Europeu ou num Mundial a chegar um bocadinho mais longe. Vamos jogar para ganhar, há uma responsabilidade muito grande desta geração ter sucesso."