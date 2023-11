Bernardo Silva e as palavras de Bruno Fernandes sobre João Neves: «Se puder meter uma cunha...»

À margem da gala Quinas de Ouro 2023, que decorreu esta segunda-feira no Pavilhão do Rio do Centro de Congressos de Lisboa, Bernardo Silva aproveitou para agradecer à Federação Portuguesa de Futebol pela distinção e pela cerimónia. Em declarações aos jornalistas na zona mista, já após o evento, o internacional português falou ainda sobre o desempenho de Portugal para o Campeonato da Europa de 2024 e comentou as palavras de Bruno Fernandes sobre João Neves, afirmando que, "se puder", mete uma cunha para tentar desviar o jovem médio do Benfica do rival Manchester United para o Manchester City."

"É um reconhecimento bonito, o culminar de uma temporada que foi muito boa para nós. Para mim particularmente também e por isso estou muito feliz e agradeço à Federação e ao presidente Fernando Gomes", começou por dizer o criativo.





"O apuramento para o Europeu foi muito positivo e o principal objetivo é prepararmo-nos bem para os jogos a doer que vêm aí no verão, criando uma energia positiva e uma equipa preparada para responder da melhor maneira aos jogos difíceis que vamos ter. Vamos jogar contra grandes seleções e queremos estar preparados para dar um orgulho ao nosso país e tentar ganhar esta competição."

Chave desta qualificação só com vitórias

"Acaba por ser jogo a jogo. É um bocado difícil pensar, no início da qualificação, que vamos ganhar os jogos todos, mas Portugal entra sempre para ganhar, seja contra quem for, e aos poucos fomos ganhando, ganhando, ganhando e acreditando que podíamos acabar esta qualificação só com vitórias. Se bem que isso para mim seja pouco relevante. O importante é mesmo prepararmos bem esta seleção para o Europeu, onde temos de ser capazes de dar a volta a momentos menos positivos. Nesta fase de qualificação soubemos fazê-lo, como por exemplo na Islândia, onde ganhámos no fim."

Candidatura

"Somos candidatos e vamos olhar jogo a jogo. Não vale a pena estarmos já a imaginar-nos com a taça na mão, vamos ver o sorteio e analisar os nossos adversários, mas vamos encarar o Europeu com muita ambição e sem fugir à responsabilidade que temos, que esta geração de jogadores tão bons tem."

Motivação City e Seleção

"A nível de clube, queremos criar aqui um legado de uma das melhores equipas da história do futebol inglês, pois ganhámos 5 Premier League em 6 anos e conquistámos finalmente a Liga dos Campeões. Fizemos o triplete, que só por duas vezes foi conseguido. A nível de seleção tenho a grande ambição e vontade de um dia ganhar o Europeu ou Mundial para o nosso país, algo que nunca consegui. Já venci uma Liga das Nações, mas um peso de um Europeu ou Mundial é sem dúvida completamente diferente."

João Neves

"Muito feliz pelo João e outros miúdos que vão aparecendo na formação do Benfica e também na seleção nacional. João Neves na Premier League? Eu acho que jogadores com qualidade podem jogar em qualquer campeonato. Vejo-o muito focado no seu clube, que é o mais importante neste momento, um jogador muito novo mas com um futuro muito promissor pela frente. Chegou à seleção nacional, ambientou-se e integrou-se muito bem. É mais um para ajudar, se o seleccionador assim achar, para nos ajudar a ganhar o Europeu. Para o City em vez do United? Se eu puder, meto uma cunha, claro que sim", terminou.