Bernardo Silva e o Benfica: «Tenho, sem dúvida, a ideia de um dia voltar»

Quando é que Bernardo Silva pensa regressar ao Benfica? As contas estão na cabeça do jogador e são feitas todos os anos Quando é que Bernardo Silva pensa regressar ao Benfica? As contas estão na cabeça do jogador e são feitas todos os anos

A carregar o vídeo ...

“Já disse que tenho ideia de um dia voltar, se o clube me quiser. Não sei quando”



Bernardo sobre um possível regresso ao SL Benfica



Entrevista a Bernardo Silva e Rúben Dias | Domingo 13h35 ELEVEN 1#PremierELEVEN #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/wfO8Vo7hyc — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 25, 2023

Bernardo Silva voltou a sublinhar o desejo de um dia regressar ao Benfica. Em entrevista à Eleven, o médio de 29 anos refere, no entanto, que não quer fazer promessas."Vamos ver o que vai acontecer. Eu não vou fazer promessas, nem vou dizer quando é que vou voltar, porque as pessoas depois gostam sempre de falar sobre isso", começou por explicar o internacional português.Como revelou numa entrevista exclusiva a, Bernardo Silva gostaria de regressar ao Benfica com 32 anos. O médio renovou recentemente contrato com o Man. City até 2026, ano em que terá precisamente essa idade."Já disse que tenho ideia de um dia voltar, se nesse momento o clube me quiser. Não sei quando. Mas tenho, sem dúvida, a ideia de voltar um dia", concluiu.