Bernardo Silva tem cláusula de rescisão "acessível" e ingleses lembram o Benfica

O jornal inglês 'Daily Star' dá conta de que Bernardo Silva tem uma cláusula de rescisão de 'apenas' 50 milhões de libras (58 milhões de euros) no seu contrato, o que o poderia tornar numa verdadeira pechincha para os potenciais interessados. Ainda assim, ao que tudo indica, há poucas chances do português deixar o clube mesmo que essa verba seja apresentada, já que este não tem intenção de deixar o clube em janeiro, optando por ficar no Man. City pelo menos até final da temporada.No seu artigo, o 'Daily Star' refere por outro lado ser pouco provável que Bernardo Silva seja vendido a uma equipa inglesa no futuro, apontando ao invés o Barcelona como um destino mais provável. Ainda assim, o facto dos catalães estarem a atravessar um momento menos bom financeiramente complica essa possibilidade, o que, segundo os ingleses, "pode abrir caminho ao regresso a Portugal e ao Benfica".Bernardo Silva nunca escondeu o desejo de voltar a jogar nas águias, algo que recentemente deixou claro em entrevista à RTP . "Eu gostava [de voltar]. É um negócio em que tem de haver duas partes envolvidas. Eu quero, se o clube quiser na altura, obviamente que as coisas vão acontecer. [vale muitos milhões?] Neste momento sim. Se voltar a Portugal a parte financeira não será por aí. Vou querer receber um salário correspondente ao meu valor, mas sempre dentro do que se pratica em Portugal. Não vou ser um maluquinho para pedir coisas que não façam sentido no nosso futebol", vincou o médio do Manchester City, por quem assinou recentemente até 2026, altura em que terá 32 anos.