Bernat e Kökçü de olho na Taça de Portugal

Juan Bernat e Orkun Kökçu já trabalham no relvado e tudo indica que estarão disponíveis para ir a jogo, frente ao Famalicão, no sábado, em partida a contar para a Taça de Portugal. O lateral, que foi obrigado a parar devido a uma mialgem de esforço, e o internacional turco, que estava com uma lesão no pé direito, estão na fase final da recuperação e é praticamente certo que possam entrar nas contas de Schmidt para o jogo da prova rainha. Já o regresso de Bah está um pouco mais atrasado.Refira-se que o espanhol tinha sido opção, a última vez, no final de outubro, frente ao Arouca, enquanto Kökçü não entra nas contas desde a receção à Real Sociedad, há um mês.