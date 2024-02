Bernat em contagem decrescente: lateral do Benfica a recuperar

Bernat no Instagram

Depois de na terça-feira ter sido operado a uma pubalgia, Juan Bernat já se mostra a recuperar. O lateral-esquerdo do Benfica partilhou, esta quinta-feira, uma imagem a fazer gelo na zona afetada, legendando a partilha com um símbolo de uma ampulheta. A previsão aponta para mais 8 semanas de recuperação.

O internacional espanhol foi submetido à cirurgia em Bordéus, pelas mãos do Dr. Gilles Reboul, acompanhado da equipa médica do clube da Luz. Mas Bernat estava afastado das convocatórias há já bastante tempo, sendo que não competia desde 31 de outubro, noite em que as águias venceram o Arouca, por 2-0, a valer para a Allianz Cup. O Benfica ainda tentou debelar a lesão com um tratamento conservador, mas sem sucesso.



O defesa cedido pelo PSG, e muito afetado por problemas físicos, soma apenas 6 encontros pelos encarnados, todos em outubro. Agora, vai continuar o tratamento na Luz e cumprir o empréstimo.