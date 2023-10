Bernat estreou-se pelo Benfica: «Não foi o melhor início, espero melhores momentos»

Bernat estreou-se esta noite com a camisola do Benfica na derrota (0-1) dos encarnados em San Siro, diante do Inter. O lateral esquerdo espanhol assumiu estar feliz por ter feito o primeiro jogo com a camisola das águias, mas triste pelo resultado. No entanto, e apesar dos desaires nas primeiras duas jornadas, acredita no apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões."Não foi o melhor início. Na primeira parte estivemos bem e criámos oportunidades. Na segunda parte, eles foram superiores e conseguir pontos era complicado. Temos duas partidas com a Real Sociedad e era importante conseguir os seis pontos. Seria bom para mantermos na luta", disse à Eleven Sports. "Cheguei à última da hora. Não estava a 100 por cento fisicamente. Contente por começar com este clube. Não foi o melhor início, espero melhores momentos e quero muito ajudar a equipa", frisou."Feliz pela estreia, mas não pelo jogo, não foi a melhor estreia. Foi outra derrota na Champions. Dois jogos e 0 pontos não é o melhor começo, mas ainda faltam quatro jogos e serão quatro finais em que teremos de tentar somar muitos pontos para alcançar a ronda seguinte, é que o que queremos", disse à CNN Portugal, concluindo: "Todos os jogos vão ser decisivos para poder chegar à fase a eliminar, aos oitavos. Vamos tentar conseguir o máximo de pontos possíveis. Estamos numa situação difícil, não é a que queríamos, mas ainda há muitas possibilidades. Não vai ser fácil, mas acreditamos."