Bernat fora do Seixal

Juan Bernat, que se encontra a recuperar de lesão, ainda não se apresentou no Benfica Campus neste ano civil. O plantel já voltou ao trabalho na terça-feira, mas o defesa teve autorização para prolongar o período de férias. O espanhol colocou ontem no Instagram uma fotografia num avião, o que podia dar a entender que podia estar de partida para outro destino. No entanto, mostra que está de volta a Portugal depois de um período no estrangeiro.

O esquerdino está sem competir desde o final de outubro, quando uma lesão o obrigou a parar. Desde então, tem-se limitado a fazer trabalho de recuperação, mas será reintegrado em breve.