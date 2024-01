Bilhetes para a receção ao Toulouse à venda na segunda-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os bilhetes para a receção ao Toulouse estarão à venda a partir de segunda-feira, numa venda exclusiva a sócios. Até quarta-feira, a prioridade será para os detentores de Red Pass. No dia seguinte, a venda abre para os restantes sócios com quotas em dia. A 1ª mão do playoff da Liga Europa será a 15 de fevereiro. Já os ingressos para a visita a Vizela, nos ‘quartos’ da Taça, começam a ser vendidos a 30 de janeiro. A partida será a 8 de fevereiro.