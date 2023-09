Bola de Ouro: António Silva nos nomeados para o Troféu Kopa

Here is the first part of the 2023 Kopa Trophy nominees...



Jude Bellingham - Real Madrid



Gavi - FC Barcelona



Jamal Musiala - Bayern Munich







Pedri - FC Barcelona #trophéekopa #ballondor pic.twitter.com/g6HEnOOLyq — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023

... last part of the 2023 Kopa Trophy nominees!



Xavi Simons - RB Leipzig



Alejandro Balde - FC Barcelona



Antonio Silva - Benfica



Rasmus Højlund - Manchester United



Elye Wahi - RC Lens #trophéekopa #ballondor pic.twitter.com/8IOvMsEVwS — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023

O defesa central português António Silva, do Benfica, faz parte da lista de dez jogadores nomeados para o Troféu Kopa, entregue na Gala da Bola de Ouro ao melhor jovem jogador mundial Sub-21. O anúncio foi feito esta quarta-feira nas redes sociais na conta da Bola de Ouro, no qual foram também revelados os nomes dos outros nove nomeados.O Barcelona, com três jogadores (Alejandro Balde, Gavi e Pedri), é o único clube com mais do que um futebolista nomeado. Os outros jogadores nos escolhidos são Xavi Simons (RB Leipzig), Rasmus Højlund (Atalanta/Manchester United), Elye Wahi (Lens), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Munique) e Eduardo Camavinga (Paris SG/Real Madrid).O vencedor deste troféu, tal como de melhor jogador do Mundo, será anunciado a 30 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.Esta é já a quarta vez que um português surge nos nomeados para o troféu de melhor jovem jogador do Mundo, depois de João Félix (3.º em 2019) e Nuno Mendes (4.º em 2021 e 5.º em 2022).