Botafogo não prolonga empréstimo e Gabriel vai regressar ao Benfica, avançam brasileiros

A 'GloboEsporte' avança este sábado que o Botafogo decidiu não acionar a opção que daria a possibilidade de o clube prolongar por mais um ano o empréstimo de Gabriel Pires, médio brasileiro que pertence aos quadros do Benfica. Assim, uma vez que a cedência do jogador era válida até ao final do ano, o centro-campista prepara-se para regressar ao clube da Luz.De acordo com esta fonte, terá sido o próprio John Textor, investidor norte-americano e dono da SAF do Botafogo, que terá vetado a continuidade de Gabriel no plantel, dado o facto de o empresário pretender um jogador com um perfil diferente para reforçar o meio-campo do Fogão.Contratado pelo Benfica no verão de 2018, Gabriel Pires tem contrato até junho de 2025 com as águias, equipa com a qual já conquistou um campeonato (2018/19) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (2019).Esta temproada, pelo Botafogo, o esquerdino de 30 anos apontou dois golos e somou cinco assistências em 34 jogos disputados.