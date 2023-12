Botafogo perto de atar Gabriel

O Botafogo está perto de garantir novo empréstimo de Gabriel, adiantou ontem o 'GloboEsporte'. A cedência atual termina no final do ano, mas os clubes têm bem encaminhada a renovação do empréstimo, faltando acertar os valores entre o emblema do Rio de Janeiro e o médio, de 30 anos.

Gabriel foi emprestado ao Botafogo no verão de 2022, ficando definida uma opção de compra. Para o clube brasileiro, está colocada de parte a aquisição do passe, pelo que a solução passou pela negociação de um novo empréstimo do jogador.