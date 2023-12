Botafogo quer João Victor

O Botafogo começa a olhar para o mercado de transferências tendo em vista a fase preliminar da Libertadores, em fevereiro, e um dos alvos para o setor defensivo é João Victor, central revelado no Corinthians e que tem contrato até 2027 com o Benfica.

Segundo o 'Globo Esporte', os encarnados dão prioridade à venda do passe do jogador em definitivo, mas o emblema brasileiro está a pensar num empréstimo com opção de compra. Ainda não foi formulada qualquer proposta oficial, mas os cariocas já entraram em contacto com o staff de João Victor, de 25 anos.

Há mais clubes brasileiros atentos ao central das águias, mas o Botafogo surge na frente até porque Adryelson está praticamente certo no Lyon. A boa relação com o Benfica, que cedeu o médio Gabriel, alimenta a confiança num acordo.