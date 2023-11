Brasileiros dizem que Benfica baixou valor exigido para vender Lucas Veríssimo

O Corinthians tenciona contratar Lucas Veríssimo em definitivo e, segundo o UOL Esporte, terá nos últimos dias feito uma primeira abordagem formal junto do Benfica, na qual as águias revelaram a sua disponibilidade para transacionar o defesa brasileiro a troco de 8 milhões de euros.Este valor está ainda acima daquilo que os brasileiros estarão a preparar como primeira proposta oficial (6 milhões de euros), mas é também 2 milhões de euros mais baixo em relação às exigências iniciais que o Benfica tinha para libertar o jogador, o que poderá, de certa forma, aproximar as duas partes.Note-se que o atual acordo de empréstimo termina somente em junho de 2024 e o defesa central, que custou 6,5 milhões de euros em 2021 aos cofres das águias, tem contrato com o Benfica até 2026.