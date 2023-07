Brasileiros dizem que Corinthians ganhou corrida por Lucas Veríssimo

Quando tudo fazia crer que o futuro de Lucas Veríssimo iria passar pelo Flamengo, eis que o Corinthians terá conseguido superar a concorrência dos cariocas e garantir a cedência do jogador. De acordo com o Globoesporte, o acordo está selado entre as partes e apenas faltarão as assinaturas para o tornar oficial.Segundo a publicação brasileira, o defesa central irá atuar nos paulistas por empréstimo até julho de 2024, num acordo de cedência que custará ao Corinthians 1 milhão de euros. Neste acordo o emblema de São Paulo reserva ainda o direito de preferência para ficar com o jogador após a cedência, mas a verba de transferência terá de ser negociada futuramente.A possível saída de Lucas Veríssimo, de 28 anos, era um desfecho previsível e que até já tinha sido anunciada pelo nosso jornal. António Silva, Otamendi e Morato estão à sua frente na corrida pela titularidade no eixo da defesa e o brasileiro reconhece que de águia ao peito terá dificuldades em jogar com regularidade. Também Tomás Araújo marcou pontos e tem lugar no plantel quase certo. Lucas prefere, por isso, sair para uma equipa que lhe permita ter mais minutos de jogo. Nesse sentido, o regresso ao Brasil acaba por ser natural, num campeonato que conhece bem e onde não terá dificuldades de adaptação.