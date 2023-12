Brasileiros dizem que já há pré-acordo para a saída de Lucas Veríssimo do Benfica em definitivo

A Rádio Itatiaia e o portal 'Meu Timão' dão conta hoje de que Benfica e Corinthians já terão alcançado um pré-acordo para a transferência a título definitivo de Lucas Veríssimo para o conjunto brasileiro. De acordo com ambas as informações, o entendimento entre os dois clubes fez-se nos 8 milhões de euros, devendo o pagamento ser feito de forma parcelada.Lucas Veríssimo estava no Timão desde o mês de julho e tinha contrato de empréstimo até meados do próximo ano, mas o conjunto brasileiro decidiu antecipar-se e avançar já para a aquisição.Confirmada esta transferência, o defesa central de 28 anos volta ao seu país natal em definitivo depois de uma passagem pelo Benfica na qual teve a sua evolução travada por uma grave lesão quando era um dos elementos chave dos encarnados em 2021. Despede-se com 41 jogos e, a confirmarem-se os valores, irá deixar um lucro de 1,5 milhões de euros nos cofres das águias (custou 6,5M€ em 2021).