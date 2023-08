Brasileiros falam em proposta do Benfica por Khellven

O Globoesporte dá conta que o Benfica terá apresentado uma proposta ao Athletico Paranaense pelo lateral direito Khellven, um jogador de 22 anos que estará igualmente na mira do CSKA Moscovo. Segundo o portal brasileiro, o clube brasileiro está aberto a uma mudança por uma verba acima dos 10 milhões de euros, ainda que no relato do Globoesporte não seja especificado qual o valor da eventual proposta dos encarnados.O reforço da lateral direita, refira-se, é um dos objetivos do Benfica neste defeso, já que Roger Schmidt apenas tem Alexander Bah como opção.No clube desde 2018, quando chegou proveniente do Guarani de Palhoça - clube que detém 40% dos direitos económicos -, Khellven disputou esta temporada 24 partidas no Athletico e tem no currículo a conquista de três estaduais (2019, 2020 e 2023), uma Copa do Brasil (2019) e uma Sul-Americana (2021).