Brendan Rodgers "encantado" com Paulo Bernardo: «Existe uma opção que poderemos ativar»

Paulo Bernardo with the cheeky chip! ????pic.twitter.com/rkvjK9dhbl — Celtic Football Club (@CelticFC) January 21, 2024

Paulo Bernardo está a deixar os adeptos escoceses com água na boca. Tanto que o Celtic já pensa em ficar com o médio emprestado pelo Benfica. Brendan Rodgers revela-se "encantado com a afirmação" do jovem formado no Seixal."Existe um acordo, uma opção [de compra] que poderemos ativar, se quisermos. Se sabemos a taxa envolvida? Sim. Não vou dizer qual é, mas com certeza [que é realista], caso contrário não estaria em vigor", revelou o treinador do emblema de Glasgow.Para que os emblemas cheguem a um acordo, é necessário que o jogador, de 21 anos, queira continua na Escócia. E Rodgers mostrou-se otimista em relação a isso: "Vamos avaliar. Vou sentar-me com ele no final da temporada e continuar a partir daí, é claro que o jogador também tem de estar de acordo, mas consigo perceber que está a gostar de estar cá."Paulo Bernardo foi peça importante na vitória de hoje ante o Buckie Thistle (4-0), anotando o primeiro golo da sua equipa - é, de resto, o segundo com a camisola do Celtic, a somar às duas assistências. Os elogios multiplicam-se. "Chegou e aos poucos aprendeu os princípios do nosso jogo. Tem sido fantástico, tem mente experiente em ombros jovens, é um profissional de primeira linha. Consigo vê-lo a afirmar-se e a crescer como pessoa, mais confiante entre os colegas. Tem sido excelente, mas aindo espero melhor", avaliou ainda Brendan Rodgers.