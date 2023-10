Cardozo: «Benfica tem avançados muito bons»

Uma das presenças mais notadas na inauguração do Mural dos Campeões no Estádio da Luz foi a de Oscar Cardozo, o ponta-de-lança paraguaio que marcou 172 golos nas 7 temporadas em que jogou de águia ao peito. "São muitas memórias. Passámos muitas coisas aqui na Luz, fiz muitos golos importantes, esta homenagem é um orgulho para mim e para a minha família. Quero agradecer às pessoas do Benfica por me receberem com o carinho de sempre, demonstra que fiz bem o meu trabalho aqui", afirmou Tacuara, visivelmente emocionado por figurar entre os 20 jogadores escolhidos pela votação dos sócios dos encarnados.Aos 40 anos, Cardozo ainda marca golos no Libertad mas garante que o plantel de Roger Schmidt está bem servido de dianteiros. "Não, não falta nenhuma réplica minha. Penso que a equipa do Benfica tem jogadores e avançados muito bons. Acredito que vão recuperar na Champions e também no campeonato. Desejo boa sorte a todos", referiu nesta quarta-feira.Na companhia da família, o paraguaio não escondeu um sentimento especial por regressar ao palco onde viveu tantas alegrias. "Estou muito orgulhoso de fazer parte deste clube tão grande, estou muito agradecido. Quando cheguei aqui nunca pensei que iria alcançar este número de golos, mas graças a deus com o meu trabalho consegui e estou muito agradecido", frisou, dando vários autógrafos e tirando várias fotos com adeptos que não quiseram deixar passar a oportunidade de ficar com uma recordação do melhor marcador estrangeiro da história do clube.