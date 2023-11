Carlos Augusto: «Entrar concentrado e dar o meu melhor para evitar que Di María faça a diferença»

Carlos Augusto fez esta terça-feira no Estádio da Luz a antevisão ao Benfica-Inter, marcado para quarta-feira às 20 horas no Estádio da Luz."Foi fantástico porque era um objetivo meu e porque integrei-me muito bem com o grupo, mister, staff. Falo com todos no balneário, sou amigo de todos.""Sei que posso melhorar muito, estou ainda no começo. Espero dar o máximo.""Não podemos escolher os nossos adversários. Sei perfeitamente que ainda que com jogos muito próximos, trabalhámos muito nestes dias para conseguirmos um ótimo jogo amanhã.""Pela sorte acabámos por nos enfrentar na semana passada [Brasil vs Argentina], também nos defrontámos no ano passado quando ele estava na Juventus. Tenho visto alguns jogos dela na Liga, em que tem estado muito bem. E não há um segredo, é entrar concentrado no jogo e dar o meu melhor para evitar que ele faça a diferença pelo Benfica, para que ele não passe tão bem amanhã.""Independentemente da classificação, sabemos que é Champions e estes jogos são diferentes. Sabemos que eles a jogar em casa são muito fortes, muito bons. Temos de entrar concentrados, não podemos dar brecha porque eles têm uma boa equipa. Temos de entrar concentrados porque se fingirmos que é um jogo qualquer eles vêm e acabam por vencer o jogo.""O Inter entra sempre para ganhar. Sabemos perfeitamente que amanhã não vai ser fácil. Vamos tentar o nosso melhor independentemente de quem teremos pela frente.""O Di María é um jogador diferente, mas também têm Otamendi, central que faz bastante diferença. Então temos de estar preparados também para o coletivo, jogam muito bem com bola e temos de estar preparados para o coletivo."