Carragher e o próximo treinador do Liverpool: «Também já ouvi falar de Roger Schmidt...»

Jamie Carragher, antigo defesa que fez toda a carreira no Liverpool, revelou, no programa 'The Redmen TV', que já ouviu o nome de Roger Schmidt entre os possíveis candidatos a assumirem o comando técnico dos reds, frisando que o estilo de jogo implementado pelo treinador do Benfica é semelhante ao de Jürgen Klopp, que vai deixar o emblema inglês no final da temporada."Temos o treinador do Benfica que também já ouvi falar, que é Roger Schmidt. Acho que até tem uma ligação à escola Red Bull. Quando as pessoas falam dele, tem a ver com o facto de ter um estilo de jogo parecido ao de Klopp. É aí que pensamos 'certo, será que encaixaria bem e será que seria preciso mudar assim tanta coisa?'", referiu o ex-internacional inglês, citado pelo portal 'Anfield Watch', que também deixa muitos elogios ao técnico das águias e até faz referência... a Rúben Amorim."Schmidt, de 56 anos, conquistou a Primeira Liga na época passada e está a lutar pelo título desta temporada com o Sporting, comandado por Rúben Amorim, outro dos potenciais candidatos a assumir o comando do Liverpool. Schmidt é conhecido por implementar um estilo implacável e de alta pressão, que tem merecido muitos elogios pelas exibições recentes do Benfica", pode ler-se.Recorde-se que outro dos nomes na calha para suceder a Klopp no Liverpool é o de Xabi Alonso, que atualmente comanda o Bayer Leverkusen, que lidera a Bundesliga com 58 pontos, fruto de 18 vitórias e quatro empates em 22 jogos.