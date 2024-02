Carreras já pensa no Sporting: «Vai ser um orgulho disputar o meu primeiro dérbi»

Carreras estrou-se a titular frente ao Vizela e com uma vitória por 2-1, um resultado que permitiu ao Benfica qualificar-se para as meias finais da Taça de Portugal onde vai defrontar o Sporting, uma partida que já está na mente do lateral dos encarnados."Vai ser um orgulho disputar o meu primeiro dérbi em Lisboa, mas ainda faltam muitos jogos antes", afirmou o espanhol, à RTP, onde ainda revelou como lida com a responsabilidade de herdar o número 3: "É um prazer herdar a camisola do Grimaldo, ele fez uma carreira incrível no Benfica, e eu quero fazer o melhor onde quero que esteja".Sobre a estreia, o jovem, de 20 anos, revelou-se "orgulhoso" e prometeu continuar a trabalhar para ter mais oportunidades de mostrar o seu valor. "É um orgulho estar aqui e ter esta oportunidade pois tenho vindo a trabalhar para isto. Temos muitos jogos seguidos e é preciso ir aos poucos, pela minha parte vou continuar a trabalhar. Atingimos as meias-finais e ainda nos faltam muitos jogos", acrescentou o defesa que ainda garantiu que foi muito bem recebido na Luz: "Estou a adaptar-me muito bem. Eu entendo a língua pois sou galego, e fui muito bem recebido desde o primeiro dia. Agora é olhar em frente".