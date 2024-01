Carreras tem de esperar

Álvaro Carreras foi oficializado como reforço do Benfica na quarta-feira e ontem já esteve na convocatória para a receção ao Boavista. No entanto, o lateral-esquerdo ainda não teve a oportunidade de fazer a estreia pelas águias. O espanhol ainda aqueceu, mas Roger Schmidt optou por não lançar o jovem.

Refira-se que o primeiro treino de Carreras foi quinta-feira e que Schmidt já tinha confirmado que não seria titular, mas que não sabia se o iria lançar no encontro com os axadrezados. Mas o facto do Benfica ter estado a vencer pela margem mínima até ao período de descontos, ajudou a travar a estreia do novo jogador.