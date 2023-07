Caso Ricardo Horta: espanhóis avançam que Benfica confirmou oferta de 17,5 milhões pelo jogador do Sp. Braga

O Benfica confirmou que fez uma proposta de 17,5 milhões de euros por Ricardo Horta. De acordo com o 'Diario Sur', as águias foram convocadas pela FIFA para testemunhar no diferendo entre o Sp. Braga e o Málaga, com este último clube a exigir 5 milhões de euros aos arsenalistas, por não terem aceitado a proposta das águias por Ricardo Horta.Refira-se que o emblema espanhol há muito que reclama junto do Sp. Braga este valor, um processo que se arrasta desde o verão de 2022, quando os encarnados estiveram interessados na contratação de Ricardo Horta. As negociações não tiveram fumo branco e o jogador manteve-se no Minho. Mas o Málaga assegura que tinha direito a 5,5 milhões de euros e entrou com um processo na Câmara de Resolução de Litígios da FIFA, onde a águia foi testemunhar, no que o emblema espanhol considera ser um passo importante para vencer este caso contra o Sp. Braga.