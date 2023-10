Cauê dos Santos sonha com equipa principal do Benfica: «Quero poder jogar uma Champions League»

Cedido pelos belgas do Lommel até final da temporada, Cauê dos Santos tem vivido um início de experiência positiva na equipa B do Benfica. Em declarações à 'Gazeta Esportiva', o avançado de 20 anos diz que tudo está a correr bastante bem em termos de adaptação e aproveita também para traçar um objetivo claro: chegar à formação principal das águias e jogar na Liga dos Campeões."Surgiu o Benfica, a adaptação está a ser boa, receberam-me muito bem. É um país praticamente igual ao Brasil, o tempo é parecido com o Brasil. Na Bélgica é muito frio", frisou o avançado, que considera ser importante o facto de tantos brasileiros terem deixado boa marca no clube da Luz."Literalmente eles olham-nos de uma forma especial. Acredito que vai ser bom ver a história deles e inspirar-me, para acabar com o mesmo rumo, e tornar-me ídolo, referência no clube. Deixar a nossa história como mais um brasileiro que marcou o seu legado aqui. No Benfica, o meu objetivo maior é chegar à equipa principal. Mas, claro, o meu foco agora é a equipa B, fazer o meu trabalho aqui para um dia chegar lá. Quero poder jogar uma Champions League e também fazer golos no conjunto principal. Fui muito bem recebido por todos, deixaram-me bem à vontade. Temos dois brasileiros aqui que me ajudaram com a adaptação nesse pouco tempo", explicou o jovem avançado, que tem até ao momento dois golos e uma assistência em três jogos pela equipa B das águias.