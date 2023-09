Central do Salzburgo Oumar Solet em dúvida para o jogo com o Benfica

O central francês Oumar Solet está em dúvida para o jogo desta quarta-feira diante do Benfica. Depois de ter regressado de lesão no empate (2-2) em casa do Sturm Graz no último fim-de-semana, o defesa do Salzburgo ressentiu-se e apresenta queixas numa coxa. Habitual titular no eixo da defesa, o francês lesionou-se a 13 de agosto, na receção ao Austria Viena (saiu logo aos 19 minutos) e é uma dor de cabeça para o técnico Gerhard Struber tendo em vista a jornada inaugural do Grupo D da Liga dos Campeões.Este arranque de temporada não tem sido fácil em termos clínicos para a equipa austríaca, que mesmo assim lidera o campeonato com 19 pontos em 7 jogos (tem 2 pontos de vantagem sobre o Sturm Graz). De facto, o plantel chegou a debater-se com 15 lesionados mas o panorama começa a ficar mais desanuviado. O médio francês Lucas Gourna-Douath tem hipóteses de recuperar a tempo de ser opção, ao passo que o central sérvio Strahinja Pavlovic debelou a gripe que o afetou e deve ser o escolhido para render Solet caso este não esteja disponível.