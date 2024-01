César Boaventura: «Conheci Luís Filipe Vieira em 2001»

César Boaventura esclareceu no Tribunal de Matosinhos que conheceu Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, muito antes de envolver-se no mundo do futebol e, que, apesar da relação de proximidade com o ex-homem forte dos encarnados, só fez "um negócio com o Benfica e sem ganhar dinheiro"."A percepção pública é que estou colado ao Benfica, mas posso garantir que tenho melhores relações com outros clubes do que com o Benfica, com quem fiz apenas o negócio do empréstimo do Mika e onde não ganhei dinheiro. Conheci Luís Filipe Vieira em 2001, através do ramo imobiliário e não posso esconder que é uma pessoa com quem tenho uma relação de pessoal que teve origem na ligação profissional. Sou próximo, mas não sou visita de casa, nem nunca lá fui jantar", comentou César Boaventura, salientando que "não ter realizado mais negócios com o Benfica porque Luís Filipe Vieira não queria misturar o trabalho no Benfica com os negócios com amigos": "Tudo o que fiz com o Benfica não envolveu dinheiro, nem ganhei nenhuma comissão e foi tratado com o assessor jurídico"