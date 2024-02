«Cheguei a sonhar com o regresso do rolo compressor...»: nação benfiquista e o jogo da Taça

Record ouviu conhecidos adeptos do Benfica após a vitória frente ao Vizela (1-2), jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.



Varandas Fernandes, ex-dirigente: "Foi um jogo em que o Vizela conseguiu dar réplica, mas na primeira parte o Benfica conseguiu criar quatro ou cinco grandes oportunidades. Depois o Vizela marcou por acidente num golo por tabela, mas o resultado é justo".





"É sempre mais do mesmo... parece que revi os jogos anteriores. Salvou-se a qualificação mas o nosso jogo continua a ser muito previsível. Isto é preocupante, sei que sou exigente mas isto está a acontecer com muita frequência"."Foi sofrer sem necessidade no final do jogo pois, ao intervalo, o Benfica já podia estar a ganhar por um resultado volumoso. Na primeira parte cheguei a sonhar com o regresso do rolo compressor, mas depois falhámos muitos golos".